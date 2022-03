Virgil van Dijk hoopt op terugkeer Koeman bij Oranje: ‘Hij heeft veel voor mij betekend’

Virgil van Dijk staat open de terugkeer van Ronald Koeman als bondscoach. De oefenmeester verruilde het Nederlands elftal in de zomer van 2020 voor een avontuur bij FC Barcelona, waar hij in oktober werd ontslagen. Van Dijk hoopt op een hernieuwde samenwerking.

,,Ronald heeft een fantastische tijd gehad bij Oranje’’, vertelt Van Dijk voor de camera van RTL 7. ,,Als we dat nu al gaan plannen, is hij een heel goede kandidaat en zal hij hoog op de lijst staan.’’ Als het aan Van Dijk ligt, volgt Koeman na het WK de stoppende Louis van Gaal op. ,,Hij heeft veel betekend voor mijn carrière en ik heb veel met hem gewerkt. Maar ik heb daar geen invloed op en wil me nu vooral focussen op het WK.’’

Koeman haalde Van Dijk in 2015 van Celtic naar Southampton, waar hij in drie jaar uitgroeide tot zeer gewaardeerde kracht in de Premier League en zich in de kijker speelde bij Oranje. In 2018 verdiende hij een droomtransfer naar Liverpool, waar hij sindsdien onomstreden is. Koeman benoemde Van Dijk in 2018 tot aanvoerder van het Nederlands elftal.

Kwartfinale

De dertigjarige verdediger stond vanwege de 0-1 nederlaag in de Champions League tegen Inter teleurgesteld voor de camera. Desondanks verzekerden de Engelsen zich van een plek in de kwartfinale. ,,Verliezen doen we niet vaak, dat is wel goed. Vanavond hebben we helaas wel verloren. Het was niet goed vandaag, vooral de tweede balmomenten. Inter leverde veel strijd en ze waren goed aan de bal. We konden daardoor lastig druk op ze krijgen. Dit zijn moeilijke wedstrijden, maar toch hebben we een paar grote mogelijkheden gehad.’’

Liverpool slaagde er echter niet in om de genadeklap uit te delen. ,,Als je er eentje maakt, wordt het een heel andere wedstrijd. Maar we zijn allemaal mensen, dat hoort erbij.’’ Het bleef bij de 0-1 van Lautaro Martínez, waardoor Liverpool voor de vierde keer in vijf seizoenen kwartfinalist in de Champions League is.