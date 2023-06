Virgil van Dijk schaamt zich voor eerste helft Oranje: ‘Als we naar het EK willen, moet het veel beter’

Bondscoach Ronald Koeman wilde na het verlies van woensdag tegen Kroatië in de halve finale iets zien van eerherstel. Daar kwam het niet van. Italië leidde na 20 minuten al met 2-0. ,,Wel een beetje ja”, zei Van Dijk op de vraag bij de NOS of er nu reden is tot paniek. ,,Hoe we ons de eerste helft laten aftroeven, steeds te laat met druk zetten. Dat kan gewoon niet en mag ook zeker niet gebeuren. Dat is heel teleurstellend. Ik schaam me er gewoon voor, het is niet goed genoeg.”