Virgil van Dijk: ‘Trots dat ze zich aan mij optrekken’

Door Sjoerd Mossou



Vorige week zat Virgil van Dijk (28) opeens op Paleis Noordeinde, aan een deftig gedekte tafel met koning Willem-Alexander en koningin Maxima.



Dat kon er ook allemaal nog wel bij, na de gelikte voetballersgala’s in Milaan en Monaco, waar de verdediger was genomineerd voor zowel de UEFA- als de FIFA-speler van het jaarverkiezing. Op een doorsnee donderdagmiddag schoof Van Dijk aan bij de zogenoemde ‘uitblinkerslunch’ van het Koninklijk Huis, samen met zanger Duncan Laurence, cabaretier Herman Finkers, schrijver Rob van Essen en anderen.



,,Een heel bijzondere ervaring’’, vertelt Van Dijk. ,,Nadat de uitnodiging was binnengekomen, heb ik meteen bij de club gevraagd of ik erbij kon zijn, want het viel wat lastig, tussen de Champions League en het duel met Manchester City. Gelukkig heeft Pepijn Lijnders (assistent-trainer, red.) ook nog even zijn best gedaan. Die wist als Nederlander natuurlijk dat dit wel iets groots was.’’