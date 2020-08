Viroloog nadat corona rondwaarde bij Ajax: ‘Geen blijvende klachten vooral geluk’

Door Johan Inan



Bij Ajax hebben – naar verluidt – 13 van de 90 geteste werknemers anti-stoffen aangemaakt. Is dat veel?

,,Dat zijn er ongeveer één op de zeven en dat is best veel. Dan praat je over een percentage van veertien procent, waar we toch uitgaan van gemiddeld vier procent aan besmettingen. Voordeel is wel dat dit diegene die antistoffen hebben aangemaakt, het in principe niet meer zullen overdragen. Daarom is het voor voetbalclubs ook goed om twee keer per week te testen.”