Vitesse boekt moeizame zege op hekkensluiter NAC

ARNHEM - Vitesse heeft zaterdag met veel hangen en wurgen de goede serie van de laatste weken doorgezet. De Arnhemse eredivisionist boekte in GelreDome een geflatteerde zege op hekkensluiter NAC: 4-1. Het was voor de subtopper de derde overwinning op rij.

Trainer Leonid Sloetski hield grotendeels vast aan het elftal dat vorige week won bij FC Emmen (0-3). In de 4-4-2-formatie van de Rus werd alleen Navarone Foor gepasseerd. Thulani Serero, hersteld van een liesblessure, verdrong de middenvelder naar de bank.

Onthutsend zwak

Vitesse speelde een onthutsend zwakke eerste helft. De thuisploeg had grote moeite om door de Brabantse vijfmans-defensie te breken. NAC was juist uiterst effectief. Nadat Giovanni Korte eerst een goede mogelijkheid verprutste, was het in de 29ste minuut wel raak. De rappe vleugelspeler ontsnapte aan de aandacht van Max Clark en Jake Clarke-Salter en kon vervolgens binnen schieten: 0-1.

Vitesse begon beter aan de tweede helft en kwam snel op gelijke hoogte. Thomas Buitink, in de eerste ingevallen voor de geblesseerde Mohammed Dauda, anticipeerde goed op een voorzet van Alexander Büttner: 1-1. De 18-jarige spits uit de Arnhemse jeugdopleiding maakte in zijn elfde wedstrijd zo zijn eerste doelpunt voor Vitesse.

NAC dichtbij voorsprong

Een minuut na de gelijkmaker was NAC twee keer dichtbij de 1-2. Daan Klomp kopte op de lat, waarna Vitesse-keeper Eduardo redding bracht op een vrije schietkans van Mitchell te Vrede. Daarna werden de Arnhemmers gevaarlijker. Danilho Doekhi leek halverwege de tweede helft te scoren, maar de hoekschop waaruit hij raak kopte, was over de achterlijn geweest.

In de 77ste minuut was het alsnog raak. Invaller Maikel van der Werff werkte een vrije trap van Martin Ødegaard binnen: 2-1. De aanvoerder, die de laatste weken reserve was, stond randje buitenspel. Stan Teuben, de VAR van dienst, bestuurde lange tijd de beelden, maar greep niet in. Büttner en Matus Bero waren in de slotfase nog trefzeker.

Vijfde plek

Door de overwinning op NAC staat Vitesse stevig op de vijfde plaats. Het gat met nummer vier AZ is slechts één punt. De club uit Alkmaar komt zondag nog wel in actie tegen Fortuna Sittard.

Vitesse – NAC 4-1 (0-1)

29. Korte 0-1, 54. Buitink 1-1, 77. Van der Werff 2-1, 86. Büttner 3-1, 90+1. Bero 4-1.

Rode kaart: 88. Klomp (NAC, twee keer geel). Gele kaart: Clark (Vitesse), Verschueren (NAC).

Scheidsrechter: Kooij.

Vitesse: Eduardo; Karavaev, Doekhi, Clarke-Salter (46. Van der Werff), Clark; Ødegaard, Serero, Bero, Büttner (90. Gong); Linssen, Dauda (33. Buitink).

NAC: Van Leer; Van Anholt, Klomp, Dervite (81. Mühren), Palmer-Brown, Leigh; Korte (69. Rosheuvel), El Allouchi (81. Fernandes), Verschueren, Lundqvist; Te Vrede.