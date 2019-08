Vitesse eert Curovic op indrukwekkende wijze voor duel met PEC

LIVE LIVE: De Graafschap komt op dreef tegen MVV: 0 - 2

20:36 MAASTRICHT - De Graafschap maakt zich vrijdagavond (20.00 uur) op voor de eerste uitwedstrijd van het seizoen. De ploeg van trainer Mike Snoei won vorige week het eerste duel in de Eerste Divisie met 2-0 van SC Cambuur. Jordy Tutuarima begint bij de Doetinchemmers in de basis. Hij vervangt linksback Roland Baas. Mis niets in het liveblog.