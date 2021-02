Vitesse geeft VVV tik in aanloop naar halve bekerfinale

Interview Simon Kistemaker: ‘Ik had na Thea’s dood helemaal geen zin meer om te leven’

10:21 Nadat zijn vrouw Thea afgelopen zomer was overleden, verloor Simon Kistemaker (80) de zin in het leven. De kleurrijke oud-trainer krabbelt stilaan weer op, geholpen door zijn trouwe voetbalvrienden. ,,Erik ten Hag wilde een televisie voor me kopen, voor in het ziekenhuis. Kon ik tenminste voetbal kijken.’’