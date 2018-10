Vitesse - Heracles Almelo

Adam Maher 'Niemand kan klagen over mijn mentali­teit'

8:04 Adam Maher (25) is één van de voetballers van AZ die weten hoe het is om van Ajax te winnen. Vanmiddag hoopt de middenvelder, die na vijf jaar en flink wat tegenslag terug is in Alkmaar, op speeltijd in de Arena. ,,Ik ben altijd positief gebleven.''