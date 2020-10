Vitesse in akelig leeg stadion eenvoudig voorbij mak Heracles

Voor 0 toeschouwers, alleen clubfunctionarissen waren aanwezig in GelreDome, stond Vitesse bij rust al op een comfortabele 2-0 voorsprong. De Arnhemse club domineerde, maar ontsnapte in de openingsfase wel. Rai Vloet schoot alleen voor doelman Remko Pasveer naast.



In drie minuten sloeg Vitesse toe. Na 34 minuten schoof Loïs Openda de bal binnen op een assist van Matus Bero. Vervolgens gleed Oussama Darfalou de bal na 37 minuten binnen. De Algerijn was het eindstation van een fraaie, uitgespeelde aanval over vijf schijven. Uiteindelijk belandde de bal bij de Afrikaan via Bero, Oussama Tannane en Openda: 2-0.



De twee treffers gaven de verhoudingen in Arnhem goed weer. Drie wissels bij rust van Heracles-trainer Frank Wormuth veranderden daar niets aan. Vitesse had ook in de tweede helft weinig te duchten van de Almeloërs.



De Arnhemmers kwamen door Tannane op 3-0. De schaduwspits, beste man van het veld, schoot na 63 minuten raak. Doelman Michael Brouwer zag er bij de schuiver niet goed uit.