Vitesse legt zich niet neer bij stevige boete UEFA voor gedrag van fans in Rennes en Londen

ARNHEM - Bij Vitesse leeft grote onvrede over de gang van zaken rond de laatste groepswedstrijd in de Conference League. De Arnhemse club is verbolgen over de handelswijze van de UEFA, nu de wedstrijd van Tottenham Hotspur tegen Stade Rennais is geschrapt.

9 december