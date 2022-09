Vitesse naar Kozakken Boys in eerste ronde TOTO KNVB Beker, FC Utrecht naar Sportlust ‘46

De vier Jong-teams uit de Keuken Kampioen Divisie doen niet mee. De clubs die dit seizoen Europees voetbal spelen of speelden (Ajax, PSV, Feyenoord, FC Twente en AZ) stromen pas in de tweede hoofdronde in. Die wedstrijden worden pas na het WK gespeeld, in de tweede week van januari. De finale is op 30 april 2023 in de Kuip in Rotterdam.