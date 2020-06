Vitesse: Samenwerking met RB Leipzig niet aan de orde

Andere gegadigden zouden het Deense Aarhus GF, het Belgische KV Oostende en het Zwitserse FC St. Gallen zijn. RB Leipzig zoekt clubs waar het talenten kan stallen om die zo de kans op speeltijd te bieden.



,,Wij ontkrachten de geruchten, het is niet aan de orde", meldde een woordvoerder van Vitesse woensdag. Onlogisch dat de Arnhemse eredivisionist wordt genoemd is het niet. Bij Vitesse is Johannes Spors sinds maart technisch directeur. Hij was eerder hoofd scouting in Leipzig. De Arnhemse club trok vorige week Thomas Letsch aan als nieuwe trainer. Hij werkte eerder onder meer voor Red Bull Salzburg. RB Leipzig wordt ook gefinancierd door de energiedrankproducent al staan de letters RB, vanwege een wettelijk verbod op sponsoruitingen in de clubnaam, voor RasenBallsport.