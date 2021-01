Vitesse scoort altijd tegen FC Utrecht, PEC Zwolle wacht al 33 jaar op overwinning in De Kuip

Statistieken en opstellingenVitesse en FC Utrecht beginnen vanavond aan de midweekse speelronde in de eredivisie. Met behulp van de statistieken van Opta en Gracenote blikken we vooruit. Dit zijn de leukste feitjes én de verwachte opstellingen voor de wedstrijden van vandaag en morgen.

Vitesse - FC Utrecht (18.45 uur)

• Doelpunten gegarandeerd in de Gelredome. Vitesse kwam in alle voorgaande 35 thuisduels met FC Utrecht tot scoren, terwijl Utrecht in dertien van de laatste veertien uitwedstrijden tegen de Arnhemmers het net wisten te vinden.

• Alleen Feyenoord pakte dit seizoen meer punten na een achterstand (15) dan FC Utrecht (11). De Domstedelingen kwamen in de laatste drie eredivisieduels telkens op achterstand, maar verloren niet (W1, G2).

• Een doordeweeks programma is FC Utrecht op het lijf geschreven. De ploeg bleef de laatste negen midweekse competitiewedstrijden ongeslagen (W7, G2). De laatste vier midweekse duels werden gewonnen met een totaal doelsaldo van 14-6.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Utrecht. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Vitesse. © AD

Heracles - FC Emmen (21.00 uur)

• Heracles staat voor het eerst sinds augustus 2019 op drie opeenvolgende thuisnederlagen in de eredivisie. Het kwam nog nooit voor dat de ploeg uit Almelo vier keer op rij verloor in eigen huis op het hoogste niveau in Nederland.

• Veel vuurwerk in de strafschopgebieden kan er niet worden verwacht. Alleen ADO Den Haag (41) en VVV (43) noteerden minder schoten op doel dan Heracles (45) en FC Emmen (51).

• FC Emmen is de eerste ploeg zonder zege na de eerste vijftien wedstrijden in een seizoen sinds SC Cambuur in 2015/16. De laatste ploeg die nóg langer deed over de eerste overwinning in een jaargang was Willem II in het seizoen 2010/11 (19 duels).

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Emmen. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Heracles. © AD

PSV - AZ (woensdag, 18.45 uur)

• PSV verloor de laatste twee wedstrijden tegen AZ en wist daarin niet te scoren. In Alkmaar werd het 1-0, in het Phillips Stadion maar liefst 0-4.

• Toch is het normaal gesproken AZ dat als verliezer van het veld stapt in Eindhoven. In de eredivisiegeschiedenis wonnen de Alkmaarders slechts vijf keer op bezoek bij PSV. AZ verloor maar liefst 32 keer. Alleen in Amsterdam tegen Ajax werd er nog vaker verloren; 33 keer.

• De laatste ploeg van wie PSV drie keer op rij verloor was Feyenoord in het seizoen 2013/14. In 2001-2002 was Vitesse de laatste ploeg waartegen PSV in drie opeenvolgende wedstrijden niet kon scoren.

• AZ moet uitkijken voor Donyell Malen. De topscorer van PSV (zeven goals) scoorde in elk van zijn laatste drie thuiswedstrijden voor PSV. De Eindhovenaren moeten juist op de spits van AZ letten. Myron Boadu kwam twee keer tot scoren in 105 speelminuten tegen PSV, tegen geen enkel ander team had de aanvaller gemiddeld minder minuten per treffer nodig.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling AZ. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling PSV. © AD

ADO Den Haag- VVV Venlo (woensdag 20.00 uur)

• ADO Den Haag doet het dramatisch in thuiswedstrijden. Het wist de laatste tien thuisduels in de competitie niet te winnen (G4, V6); de club bleef nooit eerder elf wedstrijden in eigen huis zonder zege (eerder ook tien op rij in 1991).

• VVV speelt niet graag doordeweeks. De Limburgers pakte maar één punt uit de laatste veertien midweekse eredivisiewedstrijden en won in februari 2010 voor het laatst midweeks op het hoogste niveau (3-1 tegen SC Heerenveen).



• Marko Vejinovic kan zijn 200ste wedstrijd spelen in de eredivisie. Dit doet hij tegen een ploeg die hem in het verleden goed lag; de middenvelder was betrokken bij drie doelpunten in zijn laatste twee basisplaatsen tegen VVV (2 treffers, 1 assist).

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling VVV. © AD Volledig scherm Verwachte opstelling ADO Den Haag © AD

Fortuna Sittard - Sparta (woensdag 20.00 uur)

• Sinds begin december, het moment dat Sjors Ultee officieel werd aangesteld als hoofdtrainer, pakte Fortuna Sittard meer punten(13 – W4, G1) dan iedere andere ploeg in de eredivisie. De club had dit seizoen tot zijn vaste aanstelling op 2 december nog geen enkele overwinning geboekt (W0-G3-V7).

• Sparta is in uitwedstrijden na de winterstop traditiegetrouw niet goed. Het won slechts één van de laatste zestien eerste uitwedstrijden van een kalenderjaar (G5, V10).

• Fortuna beschikt over de meest waardevolle verdediger van de eredivisie. George Cox was in zijn laatste negen wedstrijden goed voor vier goals en drie assists. Geen enkele verdediger was bij meer doelpunten betrokken dit jaar.

• Sparta-aanvaller Lennart Thy scoorde vier keer in 99 minuten tegen Fortuna Sittard; de Duitser scoorde tegen geen een team vaker (ook vier tegen Heracles Almelo).

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Sparta. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Fortuna. © AD

Feyenoord - PEC Zwolle (woensdag 21.00 uur)

• PEC Zwolle won slechts één keer in de Kuip van Feyenoord. In 1987 werd het 0-1. Daarna verloor het vijftien keer en speelde het vier keer gelijk.

• Toch is er hoop voor de Zwollenaren. De club verloor sinds de promotie in 2012 slechts twee keer de eerste uitwedstrijd van een kalenderjaar (W5, G2).

• PEC doet het alleen niet goed tegen de traditionele top-3 de laatste jaren. Het verloor zeventien van de laatste achttien wedstrijden; de Zwollenaren pakten in deze reeks alleen punten tegen Feyenoord (3-1 in januari 2019).

• Mike van Duinen was direct betrokken bij zes doelpunten tegen Feyenoord (4 goals, 2 assists), alleen tegen Heracles noteerde de aanvaller meer goals of assists in de eredivisie (9 – 8 goals, 1 assist).

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling PEC Zwolle. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Feyenoord. © AD