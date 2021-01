Vitesse: uitgroeien tot de sensatie van dit jaar

Tijdens de ultrakorte winterstop in de eredivisie is het tijd voor een tussenbalans. Wie draait op volle toeren, wie vreest voor de komende maanden? En welke speler gaat het verschil maken voor zijn club? Deel 15: Vitesse, de nummer 4.

Verloopt het seizoen naar wens?

Vitesse beleeft een topseizoen. In de zomer stapte met Johannes Spors een totaal onbekende technisch directeur uit Duitsland binnen. In zijn kielzog kwam Thomas Letsch, ook onbekend en allerminst voorzien van een indrukwekkende carrière.

Tussenbalans

Benieuwd naar de tussenbalans van FC Emmen, ADO Den Haag, VVV-Venlo, Willem II, RKC Waalwijk, Fortuna Sittard, Heracles, PEC Zwolle, FC Utrecht, Sparta, Heerenveen, FC Twente en AZ? Klik hier! Maar onder Duitse vlag bekoort Vitesse met Vollgasfussball, de Red Bull-doctrine. Letsch heeft Riechedly Bazoer en Oussama Tannane, de enfants terrible van de eredivisie, aan het voetballen gekregen. Bazoer als centrale verdediger in het 3-5-2-systeem is een meesterlijke zet.



Daarbij bekoren de nieuwelingen. Vitesse haalde in de zomer onbekende sterren binnen, met Maximilian Wittek en Jacob Rasmussen. De eredivisionist zette in op jeugdige flair, met Armando Broja en Loïs Openda. Zonder transferbudget was vooral de huurmarkt het domein van de Arnhemse club. Maar de mix slaat in alles aan. Ook doelman Remko Pasveer en verdediger Danilho Doekhi stijgen naar grote hoogte.

De vraag is nu natuurlijk of Vitesse het hoge niveau ook volhoudt. Voor de winterstop ontstonden de eerste scheuren in het bolwerk. Maar uiteindelijk noteert de Arnhemse club slechts drie nederlagen. Letsch heeft daarbij eenmaal gefaald. Het rouleren bij PEC (2-1 verlies) was een fout van Duitse makelij.

Wordt het een spannende transferperiode?

Vitesse heeft al toegeslagen op de transfermarkt. Met Noah Ohio (gehuurd van Leipzig) en Alois Dominik Oroz (overgenomen van FC Liefering) heeft Spors gewinkeld in het netwerk van Red Bull. Het duo is wel vooral gehaald voor het nieuwe seizoen. De nieuwelingen krijgen de komende tijd te wennen in Arnhem.

Vitesse kan nog een rechtsbenige verdediger gebruiken. Voor Eli Dasa is geen achtervang. Juventus-huurling Idrissa Touré is tot dusver geen alternatief. De Duitser is de grote tegenvaller bij de eredivisionist.

Volledig scherm Idrissa Touré: de grote tegenvaller van het seizoen. © Pro Shots / Marcel van Dorst

Vitesse zet Hilary Gong, Filip Delaveris, Brend Leeflang en Yassin Oukili in de etalage. Zij komen niet of nauwelijks tot speeltijd onder Letsch en mogen verhuurd worden. ,,Maar we gaan niet zomaar spelers afstaan”, stelt Spors. ,,We moeten in dit vreemde coronaseizoen zorgen dat de selectie ruim en goed is bezet.”

Vanuit Sparta en Fortuna Sittard is er belangstelling voor Thomas Buitink. De spits krijgt geringe speeltijd van Letsch.

Op welke speler moeten we letten in de tweede seizoenshelft?

Vitesse is een collectief, met twee sterren. Openda en Broja zijn met hun snelheid en kracht voor elke verdediger lastig te bespelen. Maar Bazoer en Tannane maken met hun creativiteit en voetbaltechnische bagage het verschil.

De blik moet vooral worden gericht op Tannane. Vitesse wil de sensatie worden van dit jaar. Dat is een derde plek in de eredivisie. Ajax en PSV moeten hoger worden ingeschat. Dan zijn de ingevingen van de Marokkaan van groot belang. Tannane is enorm eerzuchtig. Maar hij is ook snel aangebrand. Wil hij het verschil maken, dan moet het temperament in de voeten zitten en het verstand in het hoofd.

Op welke plaats eindigt Vitesse?

5de