Vitesse wint dankzij fraaie omhaal Bero nipt van Fortuna

Voetbalcom­men­ta­tor Ron de Rijk (66) overleden na kort ziekbed

13:53 Na een kort ziekbed is op 66-jarige leeftijd voetbalverslaggever Ron de Rijk overleden. Dat meldt zijn vroegere werkgever NOS. Hij werkte van 1995 tot en met 2005 in vaste dienst van het omroepbedrijf. Daarna was hij werkzaam voor Talpa en FOX Sports.