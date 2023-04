Vivianne Miedema zet definitief streep door WK: ‘En dat komt hard aan’

De 26-jarige spits zei bij de BBC dat ze niet op tijd hersteld is voor de mondiale eindronde in Australië en Nieuw-Zeeland. ,,Ik ga het WK missen en dat komt hard aan”, aldus Miedema. ,,Hopelijk ben ik terug voor de start van het nieuwe seizoen. Daar ligt mijn focus nu op, ik moet realistisch zijn. De revalidatie gaat goed. Langzaam, met kleine stappen.”

Miedema is de topscorer aller tijden van de Nederlandse voetbalsters met 95 doelpunten in 115 interlands. Ze raakte in december geblesseerd tijdens een Champions League-wedstrijd van Arsenal tegen Olympique Lyon. Enkele weken daarvoor liep haar Engelse vriendin en ploeggenote Beth Mead ook al een kruisbandblessure op. ,,Beth ligt een maand voor qua herstel, dat is voor mij frustrerend. Ik zie haar dingen doen die ik nog niet kan”, aldus Miedema bij de BBC. Mead heeft nog een kleine kans om het WK te halen. ,,Al moet er wel iets van een wonder gebeuren wil ze op tijd fit zijn”, aldus Miedema.