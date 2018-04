Vlaar: Ik heb nu voor de finale veel meer vertrouwen

Ziyech heeft nooit een boycot overwogen

19 april Hakim Ziyech heeft geen moment overwogen niet met Ajax in actie te komen tegen VVV-Venlo. ,,Zo zit ik niet in elkaar. Dan ken je me niet", zei hij. ,,Ik heb me gewoon omringd met vrienden en familie de afgelopen dagen. Zoals ik dat altijd doe."