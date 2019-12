Vlaar traint weer mee bij AZ

,,We gaan bekijken of het zinvol is hem mee te nemen", zei coach Arne Slot op de website van de club. Hij sloot uit dat Vlaar zaterdag in Zwolle al in de basis start. De Griekse verdediger Pantelis Hatzidiakos (knie) is achterin dit seizoen niet meer inzetbaar. Slot weet nog niet of hij één van zijn vaste middenvelders (Teun Koopmeiners en Fredrik Midtsjø) een linie laat zakken. ,,Er zit veel automatisme in ons spel. Het is zonde om dat weg te halen."

AZ is de nummer twee van de eredivisie, achter Ajax.