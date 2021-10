Vlam slaat in de pan bij KKD-topper Excelsior-Emmen

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Na rust joeg FC Emmen op de gelijkmaker en de kansen kwamen ook. Maar de beste doelman van de eerste periode, Stijn van Gassel, bewees andermaal zijn waarde voor Excelsior en hield 'de nul'. Het povere spel zorgde voor zoveel frustratie bij de thuisploeg dat in de slotfase de vlam in de pan sloeg toen de bal op de Rotterdamse bank werd afgevuurd. Opstootjes en een aantal gele kaarten volgden, maar tot een doelpunt in blessuretijd leidde het niet meer. Terecht was de zege voor Excelsior niet, maar de Rotterdammers klommen wel naar de koppositie. FC Emmen dat vier keer op rij had gewonnen, staat vierde.