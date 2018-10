Vlap en Lammers blinken uit, veel onvoldoendes bij Excelsior en De Graafschap

Door Nik Kok



Ook bij het ruim winnende PSV werden zoals elke week hoge cijfers uitgedeeld. Hirving Lozano en Angeliño scoorden met een 7,5 het hoogst. Achtervolger Ajax kreeg ook veel zevens en geen enkele onvoldoende.



Minder goede cijfers waren er bij Excelsior en De Graafschap. Edwards, Mattheij en Stevens scoorden een 4. Net als Abena, Straalman en Olijve bij De Graafschap en Johnsen van AZ.

FC Utrecht – NAC 2-1

FC Utrecht: Jensen 6; Klaiber 6,5, Letschert 7, Janssen 6,5, Guwara 6; Van Overeem 6, Gavory 6; Kerk 6,5, Gustafson 7 (81. Görtler), Emanuelson 6 (81. Tannane); Van de Streek 6.

NAC: Van Leer 6; Sporkslede 5,5, Koch 5, Mets 5 (90. Van Hooijdonk), Carolina 5; Nijholt 5, Mühren (17. Ilic 5,5), Kali 5; Rosheuvel 5,5, Te Vrede 5, Kastaneer 5 (46. El Allouchi 5,5).

Scheidsrechter Kuipers: 5,5.

Man of the match: Simon Gustafson was sinds zijn overgang naar FC Utrecht deze zomer nog niet zo belangrijk geweest als vrijdagavond. De Zweed benutte een omstreden strafschop én scoorde via een droge knal.

Volledig scherm Simon Gustafson viert feest. © ANP Pro Shots

ADO Den Haag – FC Groningen 1-0

ADO: Groothuizen 6,5; Troupée 6, Beugelsdijk 6, Kanon 6, B. Kuipers 5; Immers 6, El Khayati 7 (78. Goossens), Malone 5,5; Becker 5 (78. Lorenzen), Necid 6, Hooi 6,5 (88. Goppel).

FC Groningen: Padt 6,5; Te Wierik 5, Memisevic 5, Chabot 5, Handwerker 5,5 (83. Pohl); Van de Looi 4,5 (72. Van Kaam), Warmerdam 5, Hrustic 5; Antuna 5,5, Doan 4,5, Mendes Moreira 5 (56. Mahi 5).

Scheidsrechter Lindhout: 6.

Man of the match: Groningen-trainer Danny Buijs had vooraf nog gepleit om Nasser El Khayati bij tegenstander ADO op de bank te laten beginnen. Het mocht niet baten. El Khayati startte en blijft belangrijk voor ADO. Deze keer verzorgde de spelmaker een assist met links.

Volledig scherm Nasser El Khayati. © ANP Pro Shots

PEC Zwolle – Excelsior 2-0

PEC Zwolle: Van der Hart 6,5; Ehizibue 5, Lam 7, Van Polen 6,5, Paal 6,5; Dekker 6,5, Hamer 7,5, Genreau 6 (80. Flemming); Namli 6,5, Van Duinen 6,5 (84. Scamacca), Van Crooij 6.

Excelsior: Stevens 4: Fortes 5, Mattheij 4, Matthys 5, Burnet 4.5; Schouten 5, El Hamdaoui 5,5 (60. Anderson), Koolwijk 5; Edwards 4 (62. Van der Meer), Omarsson 5 (84. Mahmudov), Bruins 4.5.

Scheidsrechter Van den Kerkhof: 6,5.

Man of the match: Thomas Lam zorgde voor de winst van PEC in zijn honderdste wedstrijd in de eredivisie.

Volledig scherm Thomas Lam. © ANP Pro Shots

PSV – VVV 4-0

PSV: Zoet 6; Dumfries 7, Sainsbury 6, Viergever 6, Angeliño 7,5 (80. Behich); Rosario 7, Hendrix 6,5, Pereiro 6 (70. Gutiérrez); Lozano 7,5, De Jong 7, Bergwijn 7 (90. Malen).

VVV: Unnerstall 6,5; Rutten 5,5 Promes 5 (56. Janssen 5,5) Röseler 5,5 Kum 5,5 (90 Van Bruggen); Seuntjens 5 Post 6,5 Susic 6; Opoku 5,5 Grot 6 Joosten 5 (63. Mlapa).

Scheidsrechter Mulder: 5.

Man of the match: De kersverse Jong Spanje-international Angeliño blijft één van de PSV-spelers die elke week vormbehoud toont. Zaterdag gaf hij gas vanaf de eerste minuut ondanks midweekse minuten tegen Inter voor de Champions League.

Volledig scherm Angeliño kijkt toe hoe ploeggenoot Nick Viergever VVV-speler Johnatan Opoku probeert af te stoppen. © ANP Pro Shots

De Graafschap – Heerenveen 0-5

De Graafschap: Jurjus 5,5; Owusu 5, Abena 4, Straalman 4, Tutuarima 5,5; Olijve 4, Bakker 5, Nijland 4,5 (69. Hamdaoui); Van Mieghem 4,5 (74. Burgzorg), Thomassen 5 (46. Vet 5), El Jebli 5.

Heerenveen: Hahn 6, Floranus 6, Høegh 6,5, Bulthuis 6, Pierie 6, Rienstra 7, Thorsby 6,5 (74. Kongolo), Vlap 8 (81. Van Amersfoort -), Kobayashi 7, Lammers 8 (87. Hornkamp), Zeneli 7,5.

Scheidsrechter Makkelie: 7.

Man of the match: Michel Vlap bewees zich tegen De Graafschap andermaal als dé nummer toen van Heerenveen. Was in de tweede helft nog dichtbij zijn eerste hattrick in het betaald voetbal.

Volledig scherm Vlap maakt de vierde Friese treffer. © Pro Shots

FC Emmen – Fortuna Sittard 3-3

FC Emmen: Scherpen 4,5; Klok 6,5, Veendorp 4,5, Bakker 6,5, Cavlan 6,5; Bijl 7, Ben Moussa 6 (84. Siekman), Bannink 7,5, Chacon 6 (87. Marinus); Jansen 7, Pedersen 5,5 (57. Arias 6,5).

Fortuna Sittard: Koselev 6; Ciranni 6, Ninaj 6, Dammers 6, Ospitalieri 4,5 (46. Pinto 5,5), Rodríguez 6, El Messaoudi 5 (46. Lamprou 5,5), Smeets 6 (76. Stokkers); Semedo 6, Diemers 6,5, Novakovich 5.

Scheidsrechter Kooij: 6.

Man of the match: Alexander Bannink was de speler van Emmen die voor het meeste gevaar zorgde. De aanvallende middenvelder maakte ook een fraai doelpunt.

Volledig scherm Alexander Bannink viert de 1-0. © ANP Pro Shots

Willem II – Feyenoord 1-1

Willem II: Wellenreuther 7; Lewis 6, Heerkens 6, Meissner 6,5 (79. Croux), Dankerlui 5,5; Llonch 5,5 (79. Kristinsson), Crowley 6,5, Lieftink 6; Özbiliz 5 (50. Saddiki 6,5), Sol 7, Avdijaj 6,5.

Feyenoord: Vermeer 6,5; St. Juste 6, Botteghin 6, Van der Heijden 6,5, Malacia 5; Clasie 6,5, Van Persie 6 (74. Toornstra), Vilhena 6; Berghuis 6, Jørgensen 6, Larsson 5 (81. Van Beek).

Scheidsrechter Blom: 5.

Man of the match: Fran Sol was wéér belangrijk voor zijn club Willem II met de late gelijkmaker tegen Feyenoord. Hij bezorgde zijn club daarmee een punt.

Volledig scherm Fran Sol in duel met Jordy Clasie. © ANP Pro Shots

Vitesse – Heracles 4-0

Vitesse: Eduardo 6; Karavaev 6, Van der Werff 6, Clarke-Salter 6, Büttner 6,5; Serero 7, Bero 6,5 (85. Buitink), Foor 7,5 ; Ødegaard 6,5, Darfalou 8 (90. Ali), Linssen 7 (90. Clark).

Heracles: Blaswich 5,5 (46. Brouwer 5,5); Breukers 5, Rossmann 5 (53. Sama 5), Van den Buijs 5, Van Hintum 5; Merkel 5,5, Osman 5, Duarte 5 (80. Drost); Kuwas 5, Dalmau 5, Peterson 5.

Scheidsrechter Kamphuis: 6.

Man of the match: Oussama Darfalou bleek tegen Heracles een uitstekende vervanger van de geblesseerde Tim Matavz. De Algerijn scoorde twee keer en was een voortdurende plaag voor de defensie van Heracles.

Volledig scherm Oussama Darfalou is heel gelukkig met zijn tweede goal. © ANP Pro Shots

Ajax – AZ 5-0

Ajax: Onana 6; Mazraoui 6, De Ligt 7, Wöber 6, (80. Schuurs), Tagliafico 7; Blind 7, (70. Neres), Schöne 6, Van de Beek 7; Tadic 7, Dolberg 7 (60. Huntelaar 6), Ziyech 7.

AZ: Bizot 5; Svensson 5,Van Rhijn 5, Koopmeiners 5, Ouwejan 5; Midtsjø 5, Vejinovic 5 (57. Hatzidiakos 5), Til 5; Idrissi 5, Johnsen 4, Gudmundsson 5.

Scheidsrechter Higler: 6.

Man of the match: Alleen al door zijn schitterende doelpunt in de tweede helft is Hakim Ziyech de man van de wedstrijd.