Vlap na ‘achtbaan’ trots op transfer naar Anderlecht: ‘Fantastisch’

,,Echt fantastisch”, reageert Vlap op zijn droomtransfer. ,,Uit de gesprekken met Anderlecht werd voor mij duidelijk dat ze me écht graag wilden hebben.” Er gingen wekenlange onderhandelingen tussen Heerenveen en Anderlecht aan de transfer vooraf. ,,Het ging van hot naar her, er leek maar geen einde aan te komen. Ik moet zeggen: dat vond ik erg lastig. Dit was ook de eerste keer dat ik zoiets meemaakte.”

Natuurlijk, zegt Vlap, breekt nu een intensieve periode voor hem aan. Hij gaat voor het eerst op zichzelf wonen, al gaat zijn vriendin met hem mee naar Brussel. ,,Ik verlaat het vertrouwde nest, om het maar zo te zeggen. In die zin wordt het wel een onzekere tijd. Ik heb altijd in Sneek gewoond en voetbal al vanaf mijn vijfde bij Heerenveen. Dat is dus al zeventien jaar. Om mijn thuis en de club te verlaten – daar heb ik het wel een beetje moeilijk mee. Maar aan de andere kant: Anderlecht is voor mij een uitdaging die ik móet aangaan. Ik weet dat ik het in me heb om daar te slagen. Ik wil er dus vol voor gaan.”