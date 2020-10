Voetbal in coronatijd houdt tv-kijkers óók van de buis weg

Door Jeffrey van der Maten Voetbal als een van de weinige vormen van vertier, zo redeneert de KNVB het besluit om de eredivisie en Keuken Kampioen Divisie voort te zetten. Nu we nauwelijks meer de deur uit kunnen voor een uitje of een stadionbezoek, moet de televisie met daarop een surplus aan voetbal dienen als ideale afleiding. Maar opvallend genoeg wordt er beduidend minder live naar voetbalwedstrijden gekeken dan een jaar geleden.

Als we kijken naar oktober vorig jaar, werd de televisie gemiddeld 373.000 keer op FOX Sports 1 afgesteld. Dit jaar gebeurt dat wekelijks ‘slechts’ 230.000 keer, zo berekende stichting Kijkonderzoek. Daarin keken de kijkcijferexperts alleen naar de eerste uitzendingen op de betaalde kanalen, dus werden de herhalingen buiten beschouwing gelaten. Een kanttekening is wel dat in de eredivisie nog geen klassiekers of topduels op het programma hebben gestaan. In de laatste speelronde van oktober vorig jaar stonden bijvoorbeeld PSV-AZ en Ajax-Feyenoord op het programma.