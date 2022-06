Voetbal kijken vanuit je raam: Excelsior heeft plannen voor woontorens op de hoeken van het stadion

Frenkie de Jong over interesse Manchester United: ‘Contact met Erik ten Hag? Daar kan ik niks over zeggen’

Een reeks van vragen kreeg Frenkie de Jong dinsdagochtend over zijn toekomst, uiteraard ook in relatie tot het Manchester United van Erik ten Hag. De middenvelder pareerde ze glimlachend. ,,Als er iets concreet was geweest, had ik dat vast wel gehoord van de clubleiding van Barcelona.”

31 mei