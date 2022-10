Voetbal kort | Aston Villa strikt Emery als vervanger Gerrard, Utrecht voorlopig nog zonder Viergever

Podcast | ‘Ajax heeft thuis tegen Liverpool echt een kans’

Is Liverpool wel klaar voor Ajax? Hoe goed is Sven Botman in Engeland? De weg der geleidelijkheid voor Ten Hag en gaan clubs ooit 1 miljard euro betalen voor Haaland? Het komt aan bod in de AD Voetbalpodcast. Etienne Verhoeff bespreekt het met Geert Langendorff, correspondent voor het AD in Engeland.

7:02