Voetbal kort | Datum start nieuw Premier League-seizoen bekend, FC Groningen heft persboycot op

Feyenoord-trai­ner Arne Slot na zege in Volendam: ‘Ook gezien dat Ajax hier met 3-0 voor kwam’

Drie dagen na de zwaarbevochten zege op Lazio (1-0) maakte Feyenoord uit bij Volendam geen fout: 0-2. ,,We hebben gedaan wat we moesten doen”, aldus aanvoerder Orkun Kökçü over de simpele zege.

7 november