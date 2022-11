Voetbal kort | FC Groningen voor 9 miljoen euro in de plus

NEC-supporters krijgen complimen­ten van PSV over waardig spandoek voor overleden Mark

In het Philips Stadion was er zondag tijdens PSV-NEC opnieuw aandacht voor de recent overleden PSV-supporter Mark Mariën. Net als afgelopen donderdag tijdens PSV-Arsenal werd op de tribunes in de 25ste minuut geklapt. Mariën overleed op 25-jarige leeftijd bij een auto-ongeluk. PSV-supporters zijn vol lof over een spandoek in het uitvak met NEC-supporters.

31 oktober