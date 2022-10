Voetbal kort | Juventus wint overtuigend, hoofdrol Messi en Mbappé bij ongeslagen koploper PSG

Nog geen Mitchell Dijks bij Vitesse: ‘Hij kan weer een beetje in de groep integreren’

Vitesse-trainer Phillip Cocu moet zaterdag in het thuisduel met FC Emmen Mitchell Dijks nog missen. De verdediger is wel op de weg terug na een knieoperatie. Gabriel Vidović en Maximilian Wittek keren wel terug in de Arnhemse selectie.

16:43