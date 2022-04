Voetbal Kort | Krul verslaat Weghorst in degradatiekraker, misstap voor Napoli in titelstrijd

PSV haalt banden met oud-kee­per Heurelho Gomes aan en denkt aan officiële rol voor ‘O Goleiro Grande’

Voormalig PSV-keeper Heurelho Gomes is de komende dagen in Nederland en bezoekt onder meer de Eindhovense club. PSV is van plan de banden met de 41-jarige Braziliaanse oud-goalie aan te halen en heeft een nieuwe en officiële rol voor hem in gedachten, die ook vanuit Brazilië kan worden vervuld. Hoe die precies kan worden ingevuld, is nog nader in te vullen.

8 april