Voetbal kort | Mourinho belangrijk voor Wijnaldum bij transfer, Ancelotti onderschat Frankfurt niet

Met video Panenka | ‘Ihattaren krijgt geen rugnummer bij Ajax, dat is dood- en doodzonde’

Na de hervatting van de eredivisie hebben Etienne Verhoef en Hugo Borst genoeg te bepraten in de derde aflevering van Panenka van dit seizoen. Ze analyseren de situatie rond Brian Brobbey bij Ajax, bellen met vaste gast Aad de Mos over de toekomst van PSV-spits Cody Gakpo en de kansen van de Eindhovenaren tegen Monaco, bespreken de situatie rond Mo Ihattaren en fronsen de wenkbrauwen over de monsterklus die Erik ten Hag te wachten staat in Manchester. Bekijk 'm hierboven!

8 augustus