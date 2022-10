Voetbal kort | Newcastle United voorlopig zonder recordaankoop Isak

Programma eerste ronde TOTO KNVB-be­ker: van FC Eindhoven-Wil­lem II tot HHC Hardenberg-PEC Zwolle

De jacht op de 104de TOTO KNVB Beker, Dennenappel in de volksmond, wordt vanavond weer geopend met de eerste ronde van het seizoen 2022-2023. Ajax, Feyenoord, PSV en AZ zijn vanwege Europese beslommeringen vrijgeloot en stromen pas vanaf media januari in de tweede ronde in. Bekijk hier het volledige programma van de eerste ronde van de TOTO KNVB Beker. Vanavond worden hier alle tussen- en eindstanden bijgehouden.

9:13