Voetbal Kort | Oranje twaalfde op FIFA-wereldranglijst, PSG wil stadion uitbreiden

NEC voorkomt ternauwer­nood oefenneder­laag, Vukovic maakt rentree

7 augustus NIJMEGEN - NEC heeft zaterdag ternauwernood een nederlaag kunnen voorkomen in de laatste oefenwedstrijd in de voorbereiding op komend seizoen. De Nijmegenaren speelden bij de rentree van doelman Danny Vukovic achter gesloten deuren in De Goffert in de slotfase met 1-1 gelijk tegen de beloften van Borussia Mönchengladbach.