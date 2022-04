Voetbal Kort | Oud-keeper Michel Vorm terug bij FC Utrecht, UEFA scherpt financiële regels aan

voetbalpodcast ‘Vreselijk voor Hendriks’ bij De Graafschap, supporters Vitesse moeten zich zorgen maken en hierom wint NEC uit wel en thuis niet

NIJMEGEN - De Graafschap speelt eindelijk weer onbevreesd, onbevangen en vol d’ran, maar het is wel vreselijk voor Sam Hendriks. De supporters van Vitesse moeten zich zorgen maken over de toekomst van hun club en NEC presteert in uitwedstrijden veel beter dan in de eigen Goffert.

