Voetbal kort | Oud-PSV’er Ola Toivonen kondigt afscheid aan, KKD-duels verplaatst vanwege WK

Met Raymond Willemsen en Maurice Graef ‘Geen keeper heeft nog vertrouwen door Circus Van Gaal’

Het is waanzinnig jammer hoe De Graafschap 10.000 trouwe supporters op De Vijverberg teleurstelde. Jasper Cillessen was aan het grabbelen bij NEC, maar misschien komt dat wel door bondscoach Louis van Gaal, want sinds het ‘circus’ lijkt geen keeper meer vertrouwen te hebben. Het zelfvertrouwen van Vitesse heeft een boost gekregen, maar ze kunnen er deze week zomaar uitvliegen tegen amateurs.

17 oktober