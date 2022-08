Voetbal kort | Overname Vitesse nagenoeg rond, Wembley weer uitverkocht voor Engelse voetbalsters

NAC krijgt goedkeu­ring van de KNVB voor overname

Het hoge woord is eruit: de KNVB geeft goedkeuring aan de overname van NAC. Dat heeft de lokale investeringsgroep dinsdag bekendgemaakt. Daarmee is het verkoopproces van NAC bijna ten einde gekomen. In navolging van de KNVB heeft ook de gemeente Breda groen licht gegeven.

