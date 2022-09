Voetbal kort | Peter Bosz verliest met Lyon bij AS Monaco, promotiecoach Bochum op straat

‘Kwartier­tje van Reiziger’ extra wapen Ajax: ‘Je zag ons met z’n allen enthousi­ast naar de bank rennen’

Ajax denderde in een week tijd langs Cambuur (4-0), Rangers (4-0) en Heerenveen (5-0) en beleeft zijn beste seizoenstart in 25 jaar. In een reeks van zeges valt één constante factor op: de stroom aan goals uit (ingestudeerde) dode spelmomenten. Brengt het ook succes dinsdag op Anfield tegen Liverpool?

11 september