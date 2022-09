Voetbal kort | Rusland verslaat Kirgizië in eerste duel na invasie

Met video Louis van Gaal genoot van fraaie openings­goal Oranje: 'Ik sprong van de bank, doe ik normaal gesproken niet’

Het Nederlands elftal hield tegen Polen (0-2) voor het eerst in 2022 de nul. Louis van Gaal was tevreden, want de bondscoach van Oranje zag dat zijn team het vooraf gemaakte plan goed uitvoerde. ,,Negentig minuten hebben we druk op de bal gegeven", aldus Van Gaal bij de NOS.

23 september