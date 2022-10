Voetbal kort | Schalke tot winterstop zonder Sepp van den Berg, CL-clash voor Danny Makkelie

Franse scheids­rech­ter bij Ajax - Napoli in Champions League

De Franse scheidsrechter François Letexier heeft dinsdag in de Johan Cruijff Arena de leiding over de wedstrijd tussen Ajax en Napoli in de Champions League. De Europese voetbalbond UEFA stelde een arbitraal kwartet uit Frankrijk aan voor het duel. De Pool Tomasz Kwiatkowski fungeert als videoarbiter.

2 oktober