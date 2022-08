Voetbal kort | Thijs Dallinga scoort opnieuw voor Toulouse, oud-speler FC Groningen redt Club Brugge

Crisis in Arnhem: Vitesse vijf maanden na Europees hoogtepunt degradatie­kan­di­daat

ARNHEM - Vitesse is in de huidige staat niet meer dan een degradatiekandidaat. De Arnhemse club heeft nog iets meer dan een week om het overnameproces af te ronden en nieuwe spelers aan te trekken. Dat is de enige manier om een ramp voor de winterstop te voorkomen.

11:50