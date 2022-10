Voetbal kort | Vivianne Miedema zet record neer met Arsenal, Perr Schuurs wint met Torino van Milan

Analyse Dat Ajax de martelgang in de Champions League ferm bagatelli­seert, zegt veel over de staat van de kampioen

Ajax gaat vrijwel zeker verder in de Europa League. Eén doel is bereikt, stelt technisch manager Gerry Hamstra. Dat hij in navolging van coach Alfred Schreuder de martelgang in de Champions League ferm bagatelliseert, zegt veel over de staat van de kampioen.

27 oktober