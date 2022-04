Voetbal Kort | Vleeswond spelbreker voor De Bruyne, voorzitters Juve en Napoli vrijgesproken

Van Eijden kende in zijn carrière hoge pieken en diepe dalen en sluit af als clubicoon van NEC

NIJMEGEN - Rens van Eijden stopt na dit seizoen met voetballen. De 34-jarige verdediger van NEC kende in zijn carrière hoge pieken, van het spelen in de Champions League tot een kampioenschap in de eerste divisie, maar ook diepe dalen.

13 april