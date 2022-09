Voetbal kort | Weer tik voor Inter, fans Celtic beledigen koninklijk huis tijdens zeldzame nederlaag

LIVE eredivisie | Obispo kopt PSV in spektakel­stuk weer op voorsprong tegen Feyenoord

Feyenoord, dat in alle competities al 9 duels met PSV ongeslagen is, begon sterk aan de topper in Eindhoven. Oussama Idrissi zette de ploeg van Arne Slot al in de derde minuut op voorsprong. Maar het antwoord van PSV kwam al snel.

16:12