Voetbalclubs willen iets terug voor groter WK: ‘Internationale kalender moet aangepast worden’

De ECA vergaderde dinsdag in Amsterdam over het plan van de wereldvoetbalbond FIFA om het WK voor clubs in 2021 uit te breiden naar 24 ploegen. ,,Wij zijn altijd bereid om te praten", zei Van der Sar. ,,We zijn ook niet tegen. Het gaat ons op de manier waarop de FIFA dit besloten heeft. In de zomer van dat jaar is er ook nog een finale van de Champions League en een eindstrijd om de Nations League en een Afrika Cup. Sommige competities beginnen alweer half augustus. Nu zijn er al voetballers die meer dan zeventig wedstrijden in een jaar spelen. Het houdt een keer op."