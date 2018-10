Voetbalcommentator Ron de Rijk (66) overleden na kort ziekbed

De Rijk deed voor het NOS-radioprogramma Langs de Lijn onder meer verslag van de eredivisie en van wedstrijden van het Nederlands elftal. Ook was hij vaak te horen op zaterdagmiddag bij de grote wedstrijden uit het amateurvoetbal. De laatste jaren was hij voornamelijk te horen bij de duels uit de eerste en tweede divisie.



De Rijk begon zijn journalistieke carrière in de beginjaren tachtig bij NCRV Sport. Hij was in die tijd ook actief als competitieleider bij de KNVB-afdeling Utrecht.