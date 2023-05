Voetballer Quincy Promes vervolgd wegens cocaïnesmokkel

Voetballer Quincy Promes (31) wordt vervolgd voor de invoer van twee partijen van honderden kilo’s cocaïne. De drugs werden in januari 2020 in de haven van Antwerpen onderschept.

De oud-speler van Ajax, nu voetballer bij het Russische Spartak Moskou, werd al geruime tijd verdacht van betrokkenheid bij cocaïnesmokkel. Inmiddels heeft het Openbaar Ministerie besloten hem te vervolgen voor betrokkenheid bij de invoer van twee partijen cocaïne. Het zou gaan om een partij van ongeveer 650 blokken cocaïne en een partij van bijna 720 kilo coke, die in de haven van Antwerpen werden onderschept.

Robert Malewicz, de advocaat van Quincy Promes, wil niet op de nieuwe beschuldigingen reageren. ,,Ik zal tijdens de zitting van aanstaande maandag een nadere toelichting geven”, aldus de raadsman tegen Het Parool.

Promes wordt samen met een 31-jarige man uit Purmerend vervolgd voor de invoer van de drugs, zo meldt het Openbaar Ministerie. De man uit Purmerend is op 25 april in Krommenie aangehouden op verdenking van drugshandel en witwassen. Zijn arrestatie was nog niet eerder naar buiten gebracht.

Steekpartij

Ex-international Promes stond vrijdag 3 maart in Amsterdam terecht voor het neersteken van zijn neef Esajas. Een van een tante gestolen ketting zou de aanleiding zijn geweest. ,,Wie van tante pikt, maak ik af”, zou hij hebben gezegd in een telefoongesprek. De steekpartij vond plaats in juli 2020, vlak na het feest van een broer van Promes in een loods in Abcoude.

Het Openbaar Ministerie had twee jaar cel geëist tegen de voor het Russische Spartak Moskou voetballende Promes. De voetballer kwam niet naar de rechtszaak en bleef in Rusland, omdat hij bang is anders gearresteerd te worden. Promes is dus ook verdachte in een drugszaak en daarvoor wil justitie hem nu verbolgen. In die zaak werd hij afgeluisterd, wat de steekpartij aan het licht bracht. Die steekpartij staat voor zover bekend verder helemaal los van de drugszaak.

Promes in Boedapest namens Oranje in actie tegen Tsjechië, op het EK Voetbal in juni 2021.

Zaak steekpartij heropend

Justitie acht poging moord of poging doodslag niet bewezen en liet het in het geval van de steekpartij bij ‘zware mishandeling’. Promes zou tijdens en na het incident weliswaar hebben geroepen dat hij zijn neef wilde doden. Maar er zou uit zijn handelingen onvoldoende gebleken zijn dat hij dat echt wilde. En ook nam hij volgens de officier van justitie niet het aanmerkelijke risico dat zijn neef zou overlijden. Hij raakte zijn neef in de knie, niet in de buurt van een slagader.

Medio maart heropende de rechtbank het onderzoek in deze zaak, omdat de steekpartij aan het licht kwam tijdens het afluisteren van de voetballer in het andere onderzoek. Promes’ advocaat betwijfelt of die gesprekken wel gebruikt mogen worden in deze zaak.

Maandag gaat de zaak over de steekpartij verder in de rechtbank Amsterdam. Aansluitend is er een eerste regiezitting in de cocaïnezaak met de onderzoeksnaam Porto. Promes zal daarbij naar alle waarschijnlijkheid niet aanwezig zijn. Er is nog geen datum bekend waarop de zaak-Porto inhoudelijk behandeld zal worden. Als de voetballer in Rusland blijft en niet naar Nederland komt, kan de zaak zonder zijn aanwezigheid door de rechtbank worden behandeld.

