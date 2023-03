Voetbalpodcast | ‘Arne Slot snakt ernaar om eens een wedstrijd vroeg te beslissen’

Julian Ward. Dat zou de opvolger van Marc Overmars moeten worden bij Ajax. Ward maakte naam bij Liverpool de laatste jaren. ,,Hij heeft bij een grote club gewerkt, maar ik weet niet of dat betekent dat je het gelijk goed doet bij Ajax”, reageert Gouka. ,,Je werkt met andere budgetten, maar het toont wel daadkracht van Ajax dat ze in deze vijver zoeken naar een nieuwe TD. Het klinkt ambitieus. Zijn grote netwerk in Zuid-Amerika is wel interessant. Ajax heeft al een goede naam daar.”

In Rotterdam is nog geen technisch directeur, maar ondanks dat staat de Feyenoord nog altijd bovenaan in de eredivisie. Al gaat dat de laatste weken niet zonder slag of stoot. 21 punten pakte de ploeg van Arne Slot dit seizoen al na een achterstand. Geen team in Europa was zo succesvol in de herstelwerkzaamheden.