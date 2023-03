Voetbalpodcast | ‘AZ legde knap de kwetsbare plekken van Lazio bloot’

Na een 1-0 achterstand ging AZ juichend van het veld in Rome. De 1-2 zege was voor Mossou geen verrassing. ,,AZ heeft een goede ploeg, die de kwetsbare plekken van Lazio knap blootlegde. Dat is trouwens een elftal dat heel indrukwekkend kan zijn in de opbouw en het aanvalsspel. Het is knap wat Maurizio Sarri heeft neergezet, maar het is op andere momenten weer heel kwetsbaar. Dat zag je bij de eerste goal van AZ. Dat was bijna de Hollandse ziekte maar dan uitgevoerd door Lazio. Die gingen vanuit de eigen zestien opbouwen door het midden. AZ ging daar goed mee om.”