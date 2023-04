Voetbalpodcast | ‘Bij Ajax hebben ze er een potje van gemaakt’

,,Weet je wat me opviel?”, begint Inan de terugblik op Spakenburg-PSV. ,,Dan heb je zo’n mooie campagne in de beker gedraaid en dan zie je na afloop de frustratie bij Chris de Graaf over wat er anders had gemoeten. Spelers die in zak en as zitten. De trots over de prestatie komt later wel natuurlijk, maar ik vond het mooi om al die emoties te zien.”

In Amsterdam spelen ook tal van emoties. Tijdens het persmoment bij Ajax was John Heitinga ook duidelijk. ,,Tot nu toe was Heitinga onverstoorbaar. Hij heeft meerdere malen gezegd dat hij aan het einde van het seizoen ging praten over zijn toekomst. Het was gek dat hij nu ineens duidelijkheid wil over die toekomst. Heitinga voelt als geen ander dat zijn papieren nu veel minder goed zijn. Er zaten allemaal verwijten in, ook naar de clubleiding. Over spelers die geen duidelijkheid hebben over hun toekomst. Spelers met een transferwens en vooral ook het bouwen naar een nieuw seizoen.”