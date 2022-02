Voetbalpodcast | ‘Bij Feyenoord staat alles in een positief daglicht, bij PSV is alles negatief’

Een voetbalweekend dat bol stond van de fouten, mooie momenten, opvallende debutanten en discussie. De AD Voetbalpodcast gaat in op de situatie bij PSV. Van de keeperswissel tot de nieuwe trainer. Maar ook het hernieuwde vertrouwen in Rotterdam-Zuid komt aan bod. Dat alles in vier stellingen. Vandaag praat Etienne Verhoeff met Mikos Gouka en Maarten Wijffels.

Het zijn onrustige dagen in Eindhoven. Eerst maakt Roger Schmidt bekend te stoppen als trainer van PSV, dan passeert hij zijn eerste doelman in een topduel. En die wedstrijd verliest PSV weer door een fout van Mvogo. ,,Die keeperswissel blijft interessant’’, reageert Maarten Wijffels. ,,Niemand vindt het gek om Drommel eens ernaast te zetten, maar het moment… Het lijkt wel of ze de transferperiode hebben afgewacht en toen er geen keeper kwam, hebben ze Mvogo een kans gegeven. Toch is de vraag of Mvogo wel goed genoeg is. Bovendien ligt een blessure op de loer bij hem. Die jongen heeft een paar maanden niet gespeeld.’’

En dan is er nog de speelstijl van de Eindhovenaren die nauwelijks iets creëerden tegen AZ. Wijffels: ,,De manier van spelen van PSV vond ik altijd naïef. Dat hebben ze tegen Ajax en AZ aangepast. Schmidt zette het compacter neer dan in eerdere topper. Maar er was geen diepgang. Dan kan Veerman die bal ook niet kwijt.’’

,,Het is in topwedstrijden op alle manieren niet gelukt’’, concludeert Mikos Gouka. ,,Niet tegen Ajax, Feyenoord, AZ, Monaco, Bilbao, Benfica. Of het nu de spelers zijn of het systeem. Misschien is het wel een mismatch aan het worden in Eindhoven. In Rotterdam zien ze dit ook en denken ze dat dit het moment kan zijn om over PSV heen te gaan.’

,,Bij Feyenoord staat alles in een positief daglicht. Ze hebben de bodem aangetikt. En bouwen nu. Bij PSV staat bijna alles in een negatief daglicht’’, vult Wijffels aan.

Verder bespreken ze de toekomst van Ruud van Nistelrooy. Moet hij komend seizoen instappen in Eindhoven? Voor de wedstrijd van Jong PSV zette hij de deur, in een interview met ESPN, wel op een kier.

Beluister de AD Voetbalpodcast nu via AD.nl, de app van het AD of jouw favoriete podcastplatform.

Bekijk hieronder onze voetbalvideo's.