Voetbalpodcast | ‘Blind naar PSV vind ik wel een leuke en prikkelende gedachte’

PSV kon zich de laatste weken al voorbereiden op een Gakpoloze periode. Heeft PSV-watcher Elfrink in Spanje al de opvolger voor de naar Liverpool vertrokken aanvaller gezien? ,,Madueke zou het verlies van Gakpo kunnen opvangen. Door blessures is hij dit seizoen nog niet veel in actie gekomen. Maar met zijn rendement zou dat moeten kunnen. Maar hij is de laatste jaren ook de kampioen van de voorbereiding. Daarna was er altijd wel wat. Je moet minimaal 75 minuten kunnen maken als speler. De vraag is of hij dat nu kan. Daar moet PSV niet in gaan wensdenken.”