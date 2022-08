Voetbalpodcast | ‘FC Utrecht mist een duidelijke voetbalfilosofie’

,,De wedstrijd van AZ tegen Gil Vicente liet zien dat het gat tussen de top in Portugal en daaronder enorm is", begint Mossou over de 4-0 zege van AZ. ,,Het verschil in televisiegelden tussen clubs als Porto en Benfica en de rest is zo groot, dat het kwaliteitsverschil ook enorm is. In Nederland is dat nog niet, maar dat zou wel kunnen gebeuren als Ajax zelf de rechten gaat vermarkten.”